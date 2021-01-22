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Бари Алибасов попал в реанимацию

19:37
  • пятница
  • 22 января 2021

Речь продюсера затруднена

Продюсер Бари Алибасов попал в отделение реанимации одной из московских больниц. Точный диагноз Алибасова пока неизвестен, ему предстоит пройти несколько процедур, в том числе обследование головного мозга, капельницы и анализы.

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Ранее в отделение наркологии продюсера отвез его сын Бари-младший. После осмотра врачи решили положить Алибасова в реанимацию.

В пятницу РЕН ТВ опубликовал видео с продюсером из больницы. На кадрах Алибасов утверждает, что абсолютно здоров, при этом его речь затруднена.

"У папы небольшая проблема с кровообращением, он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которая отвечает за оперативную память", - сообщил Алибасов-младший.

СМИ пишут, что состояние музыканта сильно ухудшилось за последние три недели. По словам очевидцев, он плохо стоит на ногах и однажды упал с лестницы, сильно ударившись.

В декабре Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Врачи тогда диагностировали у него очень низкое давление.

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