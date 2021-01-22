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Россия разрешит ввоз томатов с шести предприятий Азербайджана

19:52
  • пятница
  • 22 января 2021

Еще семи компаниям можно возить сюда яблоки

С 25 января в Россию можно ввозить томаты с шести азербайджанских предприятий, передают "Ведомости" со ссылкой на Россельхознадзор.

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Кроме того, разрешается ввоз яблок, производимых семи компаниями. Разрешение действует для образцов, в которых не выявлены карантинные для России и ЕАЭС объекты.

Принято это решение на основе результатов фитосанитарного мониторинга. Ими поделилось Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Мера действует с 10 декабря 2020 года. В продукции нашли восточную плодожорку и южноамериканскую томатную моль.

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