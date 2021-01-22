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Минцифры доработает сервис записи на вакцинацию

19:58
  • пятница
  • 22 января 2021

Форма откроется на сайте госуслуг 31 января

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов сообщил о планах ведомства доработать сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг.

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"Планируем оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации", – цитирует замминистра РИА "Новости".

18 января в стране началась массовая вакцинация. На портале госуслуг в тестовом режиме запустили запись на соответствующую процедуру. С 31 января там откроют отдельную специализированную форму регистрации.

К сегодняшнему дню в России разрешены для использования две отечественные вакцины - "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". В марте ожидается поступление в гражданский оборот третьего препарата - это "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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