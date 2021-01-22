В Швейцарии после вакцинации умерли пять человек

Все они были в возрасте от 84 до 92 лет

Швейцарский фармакологический институт заявил, что после начала вакцинации от коронавирусной инфекции поступили пять сообщений о смертях после инъекций.

Все пять скончавшихся, уточнили в институте, были в возрасте от 84 до 92 лет. Доказательств связи летальных исходов с вакцинацией не найдено.

Всего же было получено 42 сообщения о побочных эффектах, 16 из них были серьезными.

Массовая вакцинация в Швейцарии началась 19 декабря. Прививают там препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. 12 января в стане одобрили вакцину от фирмы Moderna.

Это не первый случай, когда в Европе сталкиваются с негативными последствиями вакцинации. Так, 5 января в Португалии после прививки Pfizer умерла медработник, 14 января стало известно о 23-х умерших в Норвегии, 15 января - о 10 в Германии. В Нидерландах у 100 человек начались побочные эффекты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"