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Джонсон назвал британский штамм более смертоносным

20:49
  • пятница
  • 22 января 2021

Из 1000 зараженных умирают 13-14 человек

Выявленный в конце прошлого года британский штамм коронавируса более смертелен, считает премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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"Существуют определенные свидетельства, что новый, обнаруженный в прошлом году новый вариант коронавируса может быть связан с более высоким показателем смертности", - приводит сделанное политиком на пресс-конференции заявление РИА "Новости".

Уточняется, что при заражении "обычным" штаммом из тысячи инфицированных умирают примерно 10 человек, при новом - 13-14 человек. Используемые в стране вакцины Pfizer и AstraZeneca, заверил Джонсон, эффективны против британского штамма.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что обнаруженный в Британии штамм заразнее на 50-70%.

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