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Глава Подмосковья призвал жителей не посещать незаконные акции 23 января

20:59
  • пятница
  • 22 января 2021

Участие в этих мероприятиях может повлечь серьезные последствия

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона воздержаться от участия в незаконных мероприятиях 23 января и поговорить на эту тему с детьми.

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"Сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. По мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей. Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции", - сказал глава региона в эфире "России 24".

Как подчеркнул Воробьёв, высказывать свое мнение и выражать гражданскую позицию следует исключительно в рамках законодательства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не участвовать в несогласованном митинге 23 января. По словам градоначальника, проведение подобных акций в условиях пандемии коронавируса недопустимо, а попытки привлечь к этому несовершеннолетних - циничны. Глава города попросил родителей не подвергать детей риску в угоду провокаторам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о попытках вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции. Генпрокуратура же повторно предостерегла интернет-компании от распространения на своих площадках неправомерных призывов.

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