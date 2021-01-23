В России зарегистрировано менее 21 тысячи новых случаев коронавируса

В стране полным ходом идёт вакцинация

За сутки в России зафиксировано 20 921 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 698 273 человека с COVID-19, умерло почти 69 тысяч больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 668 больных, всего в столице 910 057 инфицированных, скончались 12 895 пациентов.

Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В России высокими темпами идёт вакцинация от коронавируса, записаться на неё можно на портале госуслуг. Лидерами по количеству записей стали Сахалинская, Мурманская, Калининградская области, Ненецкий автономный округ и Калмыкия. Электронная запись была запущена в тестовом режиме, сейчас идёт отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом.

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