ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России зарегистрировано менее 21 тысячи новых случаев коронавируса

11:10
  • суббота
  • 23 января 2021

В стране полным ходом идёт вакцинация

За сутки в России зафиксировано 20 921 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 698 273 человека с COVID-19, умерло почти 69 тысяч больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 668 больных, всего в столице 910 057 инфицированных, скончались 12 895 пациентов. 
В России разработали программу реабилитации для переболевших коронавирусом

Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В России высокими темпами идёт вакцинация от коронавируса, записаться на неё можно на портале госуслуг. Лидерами по количеству записей стали Сахалинская, Мурманская, Калининградская области, Ненецкий автономный округ и Калмыкия. Электронная запись была запущена в тестовом режиме, сейчас идёт отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.