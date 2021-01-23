В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 5 тысяч человек

В больницах освобождаются койки

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 993 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 769 493.

На этой неделе в Москве по решению мэра Сергея Собянина были частично сняты ограничения, введённые из-за коронавируса. Снова заработали столичные музеи и библиотеки, начались занятия в колледжах и учреждениях дополнительного образования. Можно проводить и массовые мероприятия. Заполняемость театров и кинозалов выросла с 25% до 50%.

По данным на 23 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 698 273 пациентам, умерли с начала пандемии 68 971 человек. В Москве больных зарегистрировано 910 057, в мире более 98 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более двух миллионов человек.

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