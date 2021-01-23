Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 98 миллионов

Умерло более 2 миллионов заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 98 миллионов, скончались от осложнений болезни более двух миллионов человек. Прирост заболевших за неделю превысил пять миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 24,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 414 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 8,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,6 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Вступивший в должность на этой неделе президент США Джо Байден ввёл новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Вступило в силу требование уходить на карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Также всех граждан страны власти просят носить защитные маски в течение ближайших 100 дней.

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