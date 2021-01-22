МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра субботы

Московское управление МЧС предупредило горожан и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие часы.

"В период с 21 часа 22 января до 10 утра 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Водителям рекомендуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров.

Пешеходам при движении по краю проезжей части стоит обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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