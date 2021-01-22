ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве

21:24
  • пятница
  • 22 января 2021

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра субботы

Московское управление МЧС предупредило горожан и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие часы.

В МЧС рассказали, как выжить при аномальных морозах
В МЧС напомнили о правилах безопасности при использовании обогревателей

"В период с 21 часа 22 января до 10 утра 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Водителям рекомендуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров.

Пешеходам при движении по краю проезжей части стоит обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гололедица
Гололедица
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.