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На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв

21:47
  • пятница
  • 22 января 2021

По предварительным данным, погиб один человек, двое пострадали

На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа из-за разгерметизации газового баллона, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

В Архангельске произошел взрыв газа в жилом доме
В Мадриде уточнили число погибших и пострадавших при взрыве

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что есть погибшие и пострадавшие. Уточняется, что погиб один человек, двое пострадали. Они доставлены в больницу.

ЧП случилось напротив жилого дома по улице Владислава Посадского. Павильон, где произошел взрыв, полностью разрушен. Возгорание локализовано на площади 150 квадратных метров. Порядка 100 человек были эвакуированы.

Источник "Интерфакса" сообщает, что ранены могут быть до пяти человек.

"В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали", - рассказал собеседник агентства.

Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают спасатели и правоохранительные органы.

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