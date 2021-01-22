Пожар в супермаркете в Краснодаре ликвидировали

В ЧП погиб один человек, двое пострадали

Пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщила о ликвидации пожара в супермаркете в Краснодаре, где взорвался газовый баллон.

"В 21:56 мск объявлена ликвидация пожара", - приводит заявление ведомства "Интерфакс".

По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, двое пострадали. Их доставили в больницу.

Инцидент произошел напротив жилого дома по улице Владислава Посадского. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Порядка 100 человек были эвакуированы из здания. На месте продолжают работать спасатели и правоохранительные органы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"