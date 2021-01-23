ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ прокомментировала рост смертности от коронавируса

10:21
  • суббота
  • 23 января 2021

Умерших больше всего в США

Повышенный уровень смертности после заражения британским штаммом коронавируса связан с перегрузкой системы здравоохранения. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.
В Европе принимают экстренные меры из-за "британского" штамма коронавируса

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что выявленная в конце прошлого года новая мутация коронавируса на 30% более смертельна. До этого учёные говорили только о том, что британский штамм на 70% более заразен, чем китайский вариант вируса. Также известно, что британская мутация в большей степени влияет на детей.

Она обнаружена уже в 60 странах мира, из-за чего многие государства приостановили транспортное сообщение с Британией.  В России, по данным Роспотребнадзора, британский штамм выявлен только у одного пациента; больной уже выздоровел.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.