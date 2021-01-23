ВОЗ прокомментировала рост смертности от коронавируса

Умерших больше всего в США

Повышенный уровень смертности после заражения британским штаммом коронавируса связан с перегрузкой системы здравоохранения. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что выявленная в конце прошлого года новая мутация коронавируса на 30% более смертельна. До этого учёные говорили только о том, что британский штамм на 70% более заразен, чем китайский вариант вируса. Также известно, что британская мутация в большей степени влияет на детей.

Она обнаружена уже в 60 странах мира, из-за чего многие государства приостановили транспортное сообщение с Британией. В России, по данным Роспотребнадзора, британский штамм выявлен только у одного пациента; больной уже выздоровел.

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