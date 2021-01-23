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Российские военные доставили гуманитарную помощь детям в провинции Хама

10:28
  • суббота
  • 23 января 2021

Ребята получили продуктовые наборы

Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в детском реабилитационном центре Телль-Сальхаб провинции Хама. Воспитанникам раздали продуктовые наборы и сладости.
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Центр является одним из немногих в стране, где занимаются реабилитацией ребят из районов, пострадавших от боевых действий. Во время войны всего в двух километрах от посёлка проходила линия фронта и он регулярно обстреливался. Многие дети получили не только ранения, но и психологические травмы.

С момента открытия центра помощь оказана уже более чем тысяче несовершеннолетних, сообщает "ТВ Центр".

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