Регионы снимают ограничения по коронавирусу

Ситуация стабилизируется

В российских регионах постепенно снимают введённые из-за коронавируса ограничения, но врачи предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Эпидемиологи внимательно следят за динамикой распространения коронавируса. Вслед за Москвой, в Санкт-Петербурге началось смягчение коронавирусных ограничений. С 23 января в городе заработают все секции и кружки. Однако главная задача сейчас - сформировать так называемый коллективный иммунитет.

Вакцинация продолжается в российской армии. В Йошкар-Олинском ракетном соединении военные медики и те, кто несёт боевое дежурство, сделали первую инъекцию препаратом "Спутник V", сообщает "ТВ Центр".

В Забайкалье военные проводят дезинфекцию всех социальных объектов. Специальным раствором обработали помещения первой городской больницы в Чите.

В Алтайском крае для того, чтобы медработникам было легче добираться до отдалённых населённых пунктов, закуплено 33 внедорожника. Их уже распределили в районные больницы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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