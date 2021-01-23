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200 бойцов Нацгвардии США заразились коронавирусом на инаугурации Байдена

11:53
  • суббота
  • 23 января 2021

В США растёт число смертей от COVID-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 98 миллионов человек. До 14 февраля продлён режим чрезвычайной ситуации в Чехии. Новые рекорды по числу инфицированных зафиксированы в Испании, Мексике и Объединённых Арабских Эмиратах.
Тысячи нацгвардейцев выгнали из Капитолия на улицу после инаугурации Байдена

Более четырёх тысяч летальных исходов второй день подряд фиксируют в США. В Вашингтоне коронавирусом заразились почти двести бойцов Нацгвардии, которые обеспечивали безопасность Капитолия во время инаугурации Джо Байдена.

А британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм вируса вызывает больше смертельных исходов. В ВОЗ это объяснили перегруженностью системы здравоохранения в стране, сообщает "ТВ Центр".

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