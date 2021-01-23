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Любители народной рыбалки собрались во Владивостоке

12:47
  • суббота
  • 23 января 2021

У каждого свой способ привлечь рыбу

Во Владивостоке состоялся традиционный фестиваль "Народная рыбалка". В акватории Амурского залива собрались сотни любителей подлёдного лова. Счёт ведут на весах - у кого добыча тяжелее, тот и победит.
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На льду Амурского залива - более шестисот рыбаков-любителей и у каждого - свой способ привлечь улов. К примеру, Ольга, представитель коренных малочисленных народов, перед рыбалкой по национальной традиции сначала задобрила духов. Более девяти часов её команда добиралась во Владивостока, чтобы принять участие в соревнованиях, сообщает "ТВ Центр".

Три часа рыбаки не отрывают взгляда от своих удочек. Со стороны может показаться, что занятие это утомительное и не требует особых навыков. Но здесь, как и в любом спорте, важна техника.

Результатом подлёдного лова довольны далеко не все рыбаки. Большинству не удалось поймать и десяти штук. Зато рядом всем желающим уже раздают готовую, хрустящую рыбку. На открытом огне повара жарят более тысячи порций корюшки.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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