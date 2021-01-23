Названы самые опасные штаммы коронавируса

Вирус постоянно мутирует

Самой опасной мутацией коронавируса может стать штамм, устойчивый к иммунному ответу организма. Если он появится, то болезнь станет похожа на ВИЧ. Такое мнение высказал в интервью "Вечерней Москве" врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. При этом он сомневается, что такое мощное изменение может произойти, тем более, в короткие сроки.

Наиболее реальным врач назвал вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что заразиться можно будет после единичного контакта с человеком. В этом случае число заболевших может резко вырасти.

В мире сейчас зарегистрированы десятки мутаций коронавируса, наиболее заразными считаются британский и южноафриканский штаммы. Кроме того, фиксируются случаи повторного заражения COVID-19.

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