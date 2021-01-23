ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые опасные штаммы коронавируса

10:49
  • суббота
  • 23 января 2021

Вирус постоянно мутирует

Самой опасной мутацией коронавируса может стать штамм, устойчивый к иммунному ответу организма. Если он появится, то болезнь станет похожа на ВИЧ. Такое мнение высказал в интервью "Вечерней Москве" врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. При этом он сомневается, что такое мощное изменение может произойти, тем более, в короткие сроки.
ВОЗ прокомментировала рост смертности от коронавируса

Наиболее реальным врач назвал вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что заразиться можно будет после единичного контакта с человеком. В этом случае число заболевших может резко вырасти.

В мире сейчас зарегистрированы десятки мутаций коронавируса, наиболее заразными считаются британский и южноафриканский штаммы. Кроме того, фиксируются случаи повторного заражения COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.