В Москве установилась мартовская погода

Температура поднялась выше нуля

Жителей Иркутской области предупредили об аномальных морозах, температура опустится до минус 60 градусов. Холода установятся на севере региона, там объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

А в Москве 23 января ожидаются туман и гололедица, водителей призывают быть осторожными - соблюдать скоростной режим, а лучше пересесть на общественный транспорт. На столбиках термометров - плюсовые значения, показатели почти на десять градусов выше климатической нормы.

Виной всему - атлантический циклон, который задержится в Центральной России до середины следующей недели, сообщает "ТВ Центр".

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