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В Москве установилась мартовская погода

12:06
  • суббота
  • 23 января 2021

Температура поднялась выше нуля

Жителей Иркутской области предупредили об аномальных морозах, температура опустится до минус 60 градусов. Холода установятся на севере региона, там объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
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А в Москве 23 января ожидаются туман и гололедица, водителей призывают быть осторожными - соблюдать скоростной режим, а лучше пересесть на общественный транспорт. На столбиках термометров - плюсовые значения, показатели почти на десять градусов выше климатической нормы.

Виной всему - атлантический циклон, который задержится в Центральной России до середины следующей недели, сообщает "ТВ Центр".

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