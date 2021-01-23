Врач рассказал о продуктах, способствующих выработке гормонов радости

Их нужно красиво подавать к столу

Для выработки эндорфинов, или, как их ещё называют - гормонов радости, зимой нужно есть как можно больше разноцветной еды. Об этом АГН "Москва" рассказала кандидат медицинских наук Марина Берковская. Речь идёт о фруктах, овощах и белковой пище.

Для улучшения настроения продукты надо красиво подавать к столу. Это тоже влияет на выработку гормонов радости, особенно в хмурое время года, когда не хватает солнца. "Они должны вкусно пахнуть, должны быть красиво приготовлены и поданы", - пояснила врач.

Она также назвала некоторые "продукты радости". Это - индейка, жирная рыба, орехи, сыр, шоколад и бананы. Марина Берковская добавила, что сладости могут способствовать выработке эндорфинов, но только на короткий промежуток времени.

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