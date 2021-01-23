Мобильные пункты вакцинации откроют на строительных объектах в Москве

Это позволит эффективнее бороться с пандемией

На московских стройках откроются мобильные пункты для добровольной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он назвал вакцинацию единственно правильным путём в борьбе с пандемией, передаёт АГН "Москва".

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Вакцина доставлена во все регионы. В Москве пункты вакцинации работают в городских поликлиниках, в ГУМе, театре "Геликон-опера"; открываются мобильные пункты на других площадках.

Власти не раз подчёркивали, что вакцинация в России добровольная и бесплатная. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, в мобильных пунктах прививку делают в порядке живой очереди.

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