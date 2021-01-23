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Голикова выступила против введения ковидных паспортов

13:22
  • суббота
  • 23 января 2021

Они ограничивают права граждан

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о недопустимости введения аналогов ковидных паспортов, дающих право на передвижения между странами. По её мнению, люди рассматривают ограничения как принуждение. Вице-премьер напомнила, что в мире сейчас есть единственный сертификат, одобренный ВОЗ и он связан исключительно с жёлтой лихорадкой.
Матвиенко отвергла идею о введении в России COVID-паспортов

"И это важно, потому что это предопределяет статус и свободу передвижения самого человека. Любого рода ограничения, в том числе, рассматриваются людьми как принуждение. Это неправильный подход", - сказала Голикова в эфире телеканала  "Россия-1".

Она также прокомментировала введение в ряде регионов документов, аналогичным ковидным паспортам, которые при предъявлении позволяют участвовать в общественных мероприятиях или предоставляют определённые льготы их владельцам. "Мы поговорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов", - подчеркнула Голикова.

Ранее о введении таких документов заявляли в Башкирии и на Сахалине. Там предлагали ввести скидки на определённые товары и услуги при предъявлении ковидных паспортов. Практику введения аналогичных документов, позволяющих свободно перемещаться между странами, сейчас изучают в Евросоюзе. ВОЗ выступила против ковидных паспортов. Отрицательно оценила эту идею и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. 

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