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"Спутник V" будут производить в Турции

15:26
  • суббота
  • 23 января 2021

Об этом договорились Москва и Анкара

Российскую вакцину "Спутник V" будут теперь производить и в Турции. О подписании двустороннего соглашения сообщили в Москве. Тем временем, число заболевших коронавирусом в мире превысило 98 миллионов человек. Новые антирекорды - в Испании, Мексике и Объединённых Арабских Эмиратах. Но самые тревожные новости приходят из США и Великобритании.
Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины "Спутник V"

Борис Джонсон назвал новый британский штамм коронавируса не только более заразным, но и более смертоносным. В качестве доказательств привёл последнюю статистику с пугающими цифрами. "Сейчас у нас в больницах 38 562 пациента с COVID-19, это на 78% больше, чем в первый пик в апреле. И, к сожалению, еще 1401 смертельный случай. Поэтому как никогда важно, чтобы мы все не теряли бдительности, соблюдали правила и оставались дома", - заявил британский премьер.

Не справляются с коронавирусом и в США. Там очередная вспышка. События вокруг инаугурации Джо Байдена всё-таки подпортили статистику. Сотни бойцов Национальной гвардии, которых направили в Вашингтон во время беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

В Чехии, где комендантский час введен ещё осенью, парламент продлил режим чрезвычайной ситуации до 14 февраля. В республике закрыты большинство магазинов и предприятий по оказанию бытовых услуг, а школьники продолжают учиться дистанционно.

​В Японии кабинет министров одобрил законопроект о наказании нарушителей антиковидных мер. Один из документов предусматривает тюремное заключение или крупный штраф.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр". 

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