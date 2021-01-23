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Импичмент Трампу объявят в феврале

14:29
  • суббота
  • 23 января 2021

Экс-президента хотят навсегда вычеркнуть из политики

Процесс импичмента теперь уже бывшему президенту США Дональду Трампу начнётся 8 февраля. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате.
Стало известно, чем занят Трамп после ухода с поста президента

В ближайший понедельник, 25 января обвинительный документ попадёт на рассмотрение Палаты представителей. Противники Трампа считают, что он несёт личную ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января. В случае вынесения импичмента обеими палатами Конгресса, экс-президенту могут запретить впредь занимать выборные должности, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, главой Пентагона назначили Ллойда Остина. Кандидатуру генерала законодатели утвердили почти единогласно. Бывший командующий силами США в Ираке - первый афроамериканец на посту министра обороны. В своей речи перед Сенатом Остин заявил, что поддержит ускоренную разработку систем противоракетной обороны и предоставление оружия Киеву, а также обвинил Россию в дестабилизации ситуации на Украине и в Грузии.

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