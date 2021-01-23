Зюганов осудил призывы к молодёжи выходить на улицы

Лидер КПРФ выступил с жёстким заявлением

В Подмосковье прошёл внеочередной пленум центрального комитета КПРФ. На нем выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов и осветил свое видение информационной политики партии. Зюганов призвал коллег использовать все способы пропаганды, наращивая их эффективность, и усилить работу в соцсетях, сообщает "ТВ Центр".

Он раскритиковал тех, кто привлекает к незаконным акциям детей и подростков. По словам Зюганова, курса на экспансию и провокации придерживаются главным образом США. И вмешательство во внутренние дела государства, особенно в преддверии выборов, необходимо пресекать. Отдельно Зюганов указал, как информационные технологии повлияли на ход американской кампании.

"Сегодня мы это видим в ходе так называемых выборов президента, когда даже президенту отключили все сети и выдавили его с помощью самых лживых технологий, которые они опробовали в ходе цветных революций повсеместно", - заявил лидер КПРФ.

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