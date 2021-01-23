Поргина рассказала о ревности поклонниц Караченцова

Они не давали ей спокойно жить

Больше двух лет прошло с момента ухода из жизни Николая Караченцова, но его вдова Людмила Поргина до сих пор вспоминает сложные моменты их брака, продлившегося 43 года.

По словам актрисы, многочисленные поклонницы мужа постоянно оскорбляли и унижали её. Мало того, они даже закидывали жену красавца Караченцова кирпичами и гвоздями.

"Мой муж был секс-символом, который потрясал умы многих женщин! Я его не ревновала. Но, конечно, меня раздражало, что у подъезда всегда стояла толпа девушек, которые кричали: "Николай, Николай!" Со мной они не церемонились", - разоткровенничалась Поргина в интервью "Собеседнику".

Когда я шла домой и пела песню, в меня кидали кирпичами и гвоздями. А когда, наконец, поднималась на свой этаж, раздавался звонок. Я поднимала трубку и слышала: "Скажите, а эта сука-проститутка уже пришла домой?"

Людмила Поргина любила Караченцова, поэтому и терпела все обиды. А после того, как в 2005 году он попал в жуткую автоаварию, 13 лет ухаживала за ним, как за маленьким ребёнком.

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