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МВД расследует каждый факт неподчинения требованиям полиции на акциях 23 января

15:36
  • суббота
  • 23 января 2021

Ведомство выступило с предупреждением

МВД предупредило граждан, планирующих участие в несанкционированных акциях об ответственности. Каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции во время таких мероприятий получит правовую оценку, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В Москве опасаются роста заболеваемости COVID-19 после акции 23 января

Ранее столичная полиция и Генпрокуратура предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января в Москве. Об этом же заявил накануне и мэр Сергей Собянин.

Он особо отметил попытки массового вовлечения в эти акции несовершеннолетних и назвал их недопустимыми и циничными. Собянин также напомнил, что в городе действуют санитарные требования и ограничения, и попросил не нарушать их.

В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила о рисках проведения незаконных массовых акций 23 января. Такие мероприятия могут привести к всплеску заболеваемости коронавирусом.

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