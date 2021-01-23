Ушёл из жизни президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Ему было 79 лет

Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин. У него было много заслуженных наград и званий.

Всю свою жизнь Спицын посвятил животным, он начал карьеру простым грузчиком в Ленинградском зоопарке. После переезда в Москву в 1974 году работал заместителем директора столичного зоопарка по научной части, через три года стал директором.

При Спицыне зоопарк был кардинально обновлён. В частности, были построены вольеры для гепардов, хищных птиц, сов, журавлей, дальневосточных аистов, глухарей, фламинго; созданы новые острова на прудах зоопарка для водоплавающих птиц.

Спицын постоянно двигал зоопарк вперёд, выводил его на мировую арену, говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка. Он был упорным, увлечённым, сильным и заботливым человеком. Регулярно писал письма в поддержку других зоопарков.

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