ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Пушкинской площади начались провокации против полиции

16:11
  • суббота
  • 23 января 2021

Участников акции предупредили об ответственности

На Пушкинской площади в Москве начались провокации участников несанкционированной в отношении силовиков, обеспечивающих безопасность жителей города, сообщает АГН "Москва".
Собянин призвал воздержаться от участия в митинге 23 января

За день до незаконной акции полиция, прокуратура и мэр Сергей Собянин о предупреждали организаторов и участников акции об ответственности за нарушения действующего законодательства.

 В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия. В большинстве своём они касались молодёжи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники несанкционированной акции и сотрудники полиции
Участники несанкционированной акции и сотрудники полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.