На Пушкинской площади начались провокации против полиции

Участников акции предупредили об ответственности
На Пушкинской площади в Москве начались провокации участников несанкционированной в отношении силовиков, обеспечивающих безопасность жителей города, сообщает АГН "Москва".
За день до незаконной акции полиция, прокуратура и мэр Сергей Собянин о предупреждали организаторов и участников акции об ответственности за нарушения действующего законодательства.
В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия. В большинстве своём они касались молодёжи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"