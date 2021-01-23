На Пушкинской площади начались провокации против полиции

Участников акции предупредили об ответственности

На Пушкинской площади в Москве начались провокации участников несанкционированной в отношении силовиков, обеспечивающих безопасность жителей города, сообщает АГН "Москва".

За день до незаконной акции полиция, прокуратура и мэр Сергей Собянин о предупреждали организаторов и участников акции об ответственности за нарушения действующего законодательства.

В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия. В большинстве своём они касались молодёжи.

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