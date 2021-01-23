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Бельгия запретила необязательные поездки за границу до 1 марта

16:48
  • суббота
  • 23 января 2021

В стране закрыты рестораны и салоны красоты

Власти Бельгии запретили гражданам страны все необязательные поездки за границу до 1 марта. Запрет касается путешествий развлекательного и туристического характера, он распространяется и на поездки внутри страны.
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Как сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо, эта мера создаст преграду для завозимых случаев коронавируса.

Также в стране до 14 февраля действуют уже введённые санитарные меры - комендантский час, запрет на работу кафе и ресторанов, развлекательных заведений, салонов красоты, спортивных площадок. Запрещены любые собрания людей; открыты церкви, но службы в них не проводятся, сообщает ТАСС.

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