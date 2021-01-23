Умер Ларри Кинг

У него был коронавирус

Скончался известный американский телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. О смерти журналиста сообщила компания Ora Media, сооснователем которой он был. В начале января у него диагностировали коронавирус и госпитализировали.

За свою карьеру Кинг провёл более 50 тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями.

В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном закрытии своего шоу на телеканале CNN. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостем программы стал Арнольд Шварценеггер.

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