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Три сотрудника Росгвардии пострадали на незаконной акции в Москве

17:53
  • суббота
  • 23 января 2021

Им оказана помощь

Три сотрудника Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками незаконной акции в центре Москвы, сообщили ТАСС в медицинских службах. Пострадавшие есть и среди протестующих, некоторым из них помощь оказали сотрудники правоохранительных органов.
МВД расследует каждый факт неподчинения требованиям полиции на акциях 23 января

Во время столкновений протестующие кидали в силовиков снежки, бутылки, файеры, петарды, куски льда, срывали с них шлемы и избивали. Провокации не остались без ответа: полицейские задерживали нарушителей порядка, зачастую применяя спецсредства.

Несанкционированная акция началась на Пушкинской площади в 14 часов. Затем часть её участников двинулись в сторону Петровки и Трубной площади, до этого они перекрыли Большую Дмитровку и Страстной бульвар.

За сутки до акции в МВД предупредили её потенциальных участников об ответственности. Каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции получит правовую оценку, отметили в ведомстве.

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