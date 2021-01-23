МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве

Она прошла в центре столицы

На Пушкинской площади в Москве на несанкционированное мероприятие собралось около четырёх тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Несанкционированная акция началась в 14 часов. Сотрудники правоохранительных органов просили её участников разойтись. Через некоторое время часть митингующих двинулась в сторону Петровки и Трубной площади, до этого они перекрыли Большую Дмитровку и Страстной бульвар.

Уже известно, что во время столкновений пострадали три сотрудника Росгвардии. Протестующие кидали в силовиков снежки, бутылки, файеры, петарды, куски льда, срывали с них шлемы и избивали. Нарушители порядка задержаны.

За сутки до акции в МВД предупредили её потенциальных участников об ответственности. Каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции получит правовую оценку, отметили в ведомстве.

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