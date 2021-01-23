ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве

18:10
  • суббота
  • 23 января 2021

Она прошла в центре столицы

На Пушкинской площади в Москве на несанкционированное мероприятие собралось около четырёх тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
Три сотрудника Росгвардии пострадали на незаконной акции в Москве

Несанкционированная акция началась в 14 часов. Сотрудники правоохранительных органов просили её участников разойтись. Через некоторое время часть митингующих двинулась в сторону Петровки и Трубной площади, до этого они перекрыли Большую Дмитровку и Страстной бульвар.

Уже известно, что во время столкновений пострадали три сотрудника Росгвардии. Протестующие кидали в силовиков снежки, бутылки, файеры, петарды, куски льда, срывали с них шлемы и избивали. Нарушители порядка задержаны.

За сутки до акции в МВД предупредили её потенциальных участников об ответственности. Каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции получит правовую оценку, отметили в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники несанкционированной акции
Участники несанкционированной акции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.