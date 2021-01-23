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Депздрав подсчитал количество больных COVID-19 на Пушкинской

18:39
  • суббота
  • 23 января 2021

Они нарушили правила карантина

19 человек, заражённых коронавирусом, вышли на несанкционированную акцию в Москве. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на данные приложения "Социальный мониторинг". С его помощью отслеживаются все заболевшие COVID-19 в Москве.
МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве

В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции. Им могут выписать штрафы.

За сутки до незаконной акции в Роспотребнадзоре предупреждали, что она может привести к дестабилизации эпидситуации. А полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский напомнил, что за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции, грозит уголовная ответственность.

Несанкционированная акция на Пушкинской площади началась в 14 часов. Сотрудники правоохранительных органов просили её участников разойтись. Во время столкновений митингующих с силовиками пострадали три сотрудника Росгвардии. Протестующие кидали в силовиков снежки, бутылки, файеры, петарды, куски льда, срывали с них шлемы и избивали. Нарушители порядка задержаны.

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Участники несанкционированной акции в Москве
Участники несанкционированной акции в Москве
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