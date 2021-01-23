МИД России ответил на провокацию американских дипломатов

Их вызовут на Смоленскую площадь для объяснений

Американских дипломатов вызовут в МИД России для объяснений по поводу публикаций посольством США "маршрутов протестов" в городах России. На Смоленской площади жёстко ответили на очередную провокацию Штатов.

"Вчера посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов" в городах России и вбросило информацию о "походе на Кремль". Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли", - заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее на Смоленской площади заявили, что публикация посольством США на своём сайте детальной информации о времени и местах проведения несанкционированных акций выходит за рамки заботы об американских гражданах в России.

Между тем, стало известно, что 23 января во время несанкционированной акции в центре Москвы пострадали три сотрудника Росгвардии. Собравшиеся на Пушкинской площади граждане бросали в силовиков снежки, бутылки и другие предметы. Нарушителей порядка задержали. Позже участники акции попытались перекрыть движение на нескольких улицах в центре столицы.

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