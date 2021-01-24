За сутки в России выявлено 21127 заражённых коронавирусом

Число заболевших снижается

За сутки в России зафиксировано 21 127 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 719 400 человек с COVID-19, умерло 69 462 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 069 больных, всего в столице 913 126 инфицированных, скончались 12 969 пациентов.

Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В мире зарегистрированы десятки мутаций коронавируса, наиболее заразными считаются британский и южноафриканский штаммы. О высокой смертности британской мутации заявил на этой неделе премьер-министр Борис Джонсон. В ВОЗ ему ответили, что проблема в сильной загруженности больниц в Великобритании.

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