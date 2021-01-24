В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

За сутки их стало больше на 5117 человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 117 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 774 550.

В Москве открываются мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Уже работают кабинеты в ГУМа и театре "Геликон-опера". В ближайшие дни выездные пункты откроются па московских стройках. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он назвал вакцинацию единственно правильным путём в борьбе с пандемией.

По данным на 24 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 719 400 пациентам, умерли с начала пандемии 69 462 человека. В Москве больных зарегистрировано 913 126, в мире более 98 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 2,1 миллиона человек.

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