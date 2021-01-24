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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам

23:41
  • воскресенье
  • 24 января 2021

Больше всего инфицированных в США

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 99 миллионов, скончались от осложнений болезни более двух миллионов человек.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 25 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни более 418 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 8,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,6 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе сообщил, что выявленная в конце прошлого года новая мутация коронавируса на 30% более смертельна. До этого учёные говорили только о том, что британский штамм на 70% более заразен, чем китайский вариант вируса. Всего в мире насчитывается несколько десятков мутаций вируса.

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