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Следователи проводят проверки по фактам применения насилия к полицейским на акции в Москве

19:45
  • суббота
  • 23 января 2021

Протестующие нападали на стражей порядка

Следователи проведут проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции на несанкционированной акции в центре столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Три сотрудника Росгвардии пострадали на незаконной акции в Москве

По предварительным данным, во время акции выявлены факты применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка. Действиям лиц, допустившим насилие, дадут процессуальную оценку.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Дело было начато после проверки размещённых в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников. Молодых людей в соцсетях агитировали принять участие в несанкционированных акциях 23 января. Родители высказывали озабоченность в связи с такими призывами.

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