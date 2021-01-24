В Алеппо открылась лаборатория для тестирования на коронавирус

В городе восстанавливают больницы

В сирийском Алеппо открыли лабораторию для тестирования на COVID-19. Она находится в здании инфекционной больницы, которую восстанавливают после боевых действий.

Террористы использовали медучреждение как командный пункт, а при отступлении взорвали корпуса. Сейчас активными темпами ведётся ремонт.

Несмотря на западные санкции, больницу удалось оснастить современным медицинским оборудованием. Завершить восстановительные работы планируют уже к концу февраля, сообщает "ТВ Центр".

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