Испанского генерала поймали на вакцинации без очереди

Его отправили в отставку

В Испании разгорелся коронавирусный скандал. Начальника генштаба Вооружённых сил страны Мигеля Анхеля Вильярроя обвинили в том, что он и ещё ряд высокопоставленных военных привились вне очереди. И хотя сам генерал всё отрицает, министр обороны удовлетворила его прошение об отставке.

23 января стало известно об увольнении по той же причине представителя Гражданской авиации королевства. По данным СМИ, не смогли устоять от соблазна некоторые политики и чиновники местного здравоохранения, хотя вакцина была предназначена в первую очередь для домов престарелых, инвалидов и медиков, работающих в красной зоне.

На этом фоне Испанию, переживающую третью волну пандемии, продолжают сотрясать протесты не согласных с жёсткими ограничительными мерами. Накануне тысячи людей вышли на улицы Мадрида, сообщает "ТВ Центр".

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