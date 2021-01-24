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Испанского генерала поймали на вакцинации без очереди

10:11
  • воскресенье
  • 24 января 2021

Его отправили в отставку

В Испании разгорелся коронавирусный скандал. Начальника генштаба Вооружённых сил страны Мигеля Анхеля Вильярроя обвинили в том, что он и ещё ряд высокопоставленных военных привились вне очереди.  И хотя сам генерал всё отрицает, министр обороны удовлетворила его прошение об отставке.
В Швейцарии после вакцинации умерли пять человек

23 января стало известно об увольнении по той же причине представителя Гражданской авиации королевства. По данным СМИ, не смогли устоять от соблазна некоторые политики и чиновники местного здравоохранения, хотя вакцина была предназначена в первую очередь для домов престарелых, инвалидов и медиков, работающих в красной зоне.

На этом фоне Испанию, переживающую третью волну пандемии, продолжают сотрясать протесты не согласных с жёсткими ограничительными мерами. Накануне тысячи людей вышли на улицы Мадрида, сообщает "ТВ Центр".

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