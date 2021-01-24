Пакистан одобрил использование российской вакцины

"Спутник V" завоёвывает мир

Пакистан дал разрешение на экстренное применение российской вакцины "Спутник V". Меду тем, число заболевших коронавирусом в мире приближается к 99 миллионам. В США, где ситуация наиболее тревожная, наблюдается дефицит препаратов для прививок. В стране под 25 миллионов зарегистрированных случаев коронавируса. Губернатор штата Нью-Йорк, кажется, уже даже подзабыл, что он такой же демократ, как и президент Байден, и отбросив всякую политкорректность, обрушился с критикой на федеральные власти.

Впрочем, стоит ли прививаться впопыхах, этим вопросом начинают задаваться все больше американцев. Мало того, что в спешке медики не всегда внимательны к анамнезу вакцинируемых, препарат Pfizer слишком часто вызывает аллергические реакции. В Калифорнии расследуют смерть мужчины, который скончался через несколько часов после инъекции.

Индия с её десятью миллионами подтверждённых случаев, на втором месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Массовая вакцинация здесь стартовала в середине января. Используются два препарата - местная разработка и продукция британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает "ТВ Центр".

Страх и слёзы - так журналисты окрестили начало иммунизации. Прививочная кампания серьёзно отстает от графика: треть записавшихся просто не приходят на приём к медикам.

В Италии тоже с нетерпением ждут вакцину в рамках подписанных контрактов. Однако, западные производители свои обязательства выполнять не спешат, срывая график иммунизации европейцев.

В Испании тоже скандал. Начальник Генштаба страны был вынужден подать в отставку после обвинений в том. что он получил препарат вне очереди, пользуясь своим привилегированным положением.

В Чехии вирус пытаются выявлять с помощью собак. Их натаскивают на одежду заражённых людей. И пока власти ищут новые способы остановить распространение инфекции, некоторые слои населения, кажется, делают всё, чтобы увеличить статистику заболеваемости. В знак протеста против социальных ограничений, несмотря на строгий запрет и штраф в 700 евро, в стране открылись десятки кафе, ресторанов и ночных клубов. Их владельцы даже намерены зарегистрировать политическое движение "Откроем Чехию".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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