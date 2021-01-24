В правительстве озвучили планы по вакцинации 20 миллионов россиян до конца марта

Это позволит выработать коллективный иммунитет

Мобильные прививочные бригады начали работать в самых отдалённых уголках России. В числе первых вакцину вводят пожилым людям, ведь для них вирус особенно опасен. Специалисты напоминают, что нельзя забывать о мерах предосторожности, даже после прохождения иммунизации.

В Краснодаре развернули три мобильных пункта. Этот прямо на городской площади. Предварительная запись сюда не нужна. Чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе три документа - паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. В выходные работа здесь практически не останавливается. Из тех, кто пришёл, большинство – пожилые люди, сообщает "ТВ Центр".

Сотни звонков, поступающие на номер 112, принимают волонтёры-медики. Это сейчас, действительно, горячая линия. Вопросов много: о переносимости прививки, что делать, если уже переболели вирусом и нужно ли носить маски, если вакцину уже поставил.

На этот вопрос не раз отвечали и врачи, и специалисты Роспотребнадзора. После прививки можно быть переносчиком вируса или даже переболеть в лёгкой форме. Ведь, коллективный иммунитет ещё не выработан. Впрочем, планы, как это сделать, уже есть. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Мы за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит в медицинские организации чуть более 17 миллионов доз вакцины. И мы оцениваем, если всё пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан.

После того, как человек проходит вакцинацию, некоторое время за ним ещё наблюдают специалисты. Впрочем, это нормальная практика, говорят эпидемиологи. Процедура эта абсолютно добровольная, бесплатная, нужно лишь желание.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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