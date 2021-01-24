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Землетрясение в Антарктиде вызвало панику в Чили и Аргентине

12:46
  • воскресенье
  • 24 января 2021

Подземные толчки ощущались в районе Южного полюса

Сильное землетрясение магнитудой около семи произошло у берегов Антарктиды. Подземные толчки ощутили полярники на российской станции "Беллинсгаузен", жители Чили и Аргентины. 
У границы России и Монголии произошло сильное землетрясение

На кадрах, которые сейчас активно распространяют в соцсетях, видно, как в домах раскачивается мебель и трясутся телевизоры. Вместе с сильными толчками ожидали не менее мощную волну. Из-за угрозы цунами с четырёх чилийских баз спешно эвакуировали более 160 человек, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, вскоре введённую угрозу сняли. Нездоровую активность земных пород геологи фиксируют по всему миру уже второй день подряд в основном в южном полушарии.

Небольшие колебания ощущают и жители Новой Зеландии. Помимо локальных землетрясений учёные внимательно следят и за внезапно проснувшимися вулканами. Активность отмечена в Эквадоре и на Камчатке.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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