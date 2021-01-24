Пентагон незаконно шпионит за гражданами на территории США

В Сенате уже высказывают опасения

Пентагон вновь оказался в центре скандала. Издание New York Times сообщило, что ведомственная разведка уже несколько лет покупает базы данных с информацией о перемещениях американцев и иностранных граждан.

По закону США, для получения этих сведений властям сначала нужно запрашивать ордер, чтобы на его основании требовать от телефонных операторов данные геолокации своих клиентов. Однако Пентагон нашёл лазейку, покупая аналогичную базу у посредников без решения суда.

Авторы статьи предположили, что информация используется главным образом для расследований об иностранцах за границей. В Сенате такую практику назвали посягательством на права граждан, сообщает "ТВ Центр".

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