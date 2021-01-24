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Пентагон незаконно шпионит за гражданами на территории США

11:50
  • воскресенье
  • 24 января 2021

В Сенате уже высказывают опасения

Пентагон вновь оказался в центре скандала. Издание New York Times сообщило, что ведомственная разведка уже несколько лет покупает базы данных с информацией о перемещениях американцев и иностранных граждан.
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По закону США, для получения этих сведений властям сначала нужно запрашивать ордер, чтобы на его основании требовать от телефонных операторов данные геолокации своих клиентов. Однако Пентагон нашёл лазейку, покупая аналогичную базу у посредников без решения суда.

Авторы статьи предположили, что информация используется главным образом для расследований об иностранцах за границей. В Сенате такую практику назвали посягательством на права граждан, сообщает "ТВ Центр".

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