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США окажут помощь Японии в защите спорных островов

11:00
  • воскресенье
  • 24 января 2021

Новый шеф Пентагона сделал первое громкое заявление

Новый глава Пентагона сделал первое громкое заявление. Ллойд Остин пообещал оказать помощь Японии в защите спорных с Китаем островов Сенкаку, сообщает пресс-служба американского военного ведомства.
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Японцы называют архипелаг Сенкаку в Восточно-Китайском море необитаемым и фактически контролируют его. Он перешёл под юрисдикцию Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным после победы в войне с императорским Китаем.

Пекин считает острова своими и хочет вернуть их. Территориальный спор обострился в 2012 году после того, как японское государство выкупило у частного владельца три из пяти островов, подчеркнув таким образом их государственный статус. 11 июля 2012 года в районе островов совершали манёвры патрульные корабли китайских ВМС. В связи с этим был отозван для проведения консультаций посол Японии в КНР.

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