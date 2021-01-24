Ледяная глыба убила 12-летнего мальчика в Саратове

Заведено уголовное дело

Туман, плохая видимость на дорогах и гололедица. В Центральной России установилась аномально тёплая погода. В Москве сегодня ожидается до плюс пяти градусов, это на десять градусов выше климатической нормы. В городе продлён жёлтый уровень погодной опасности.

Именно такие резкие перепады привели к трагедии в Саратове. После снегопадов там не почистили крышу и 12-летний мальчик погиб, когда на него упала ледяная глыба, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Саратовской области Надежда Волошина, сейчас следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев трагедии, а также сотрудников управляющей компании. Будет дана юридическая оценка деятельности лиц, которые были обязаны осуществлять очистку поверхности дома от наледи и снега.

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