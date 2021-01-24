Дава попал в больницу после расставания с Бузовой

Рэпер серьёзно повредил руку

Давид Манукян попал в больницу. На тренировке шоу "Танцы со звёздами" он серьёзно повредил руку. С сильной болью рэп-исполнитель обратился к врачам. Оказалось, что у него вывих плечевого сустава, пишет "СтарХит".

На днях Дава стал участником громкого скандала – Ольга Бузова обвинила его в насилии и оскорблениях. До этого они сыграли свадьбу на Мальдивах и, казалось, что у звёздной пары всё хорошо. Теперь, как пишут поклонники рэпера, у него наступила чёрная полоса.

Не исключено, что разрыв с Бузовой настолько повлиял на Манукяна, что он перестал контролировать свои действия и травмировал плечо. К слову сказать, о том, что произошло в отношениях с ведущей "Дома-2" Дава предпочитает не говорить. Все комментарии даёт исключительно Ольга.

После госпитализации встал вопрос - сможет ли исполнитель продолжать выступления на паркете в популярном шоу. Его напарница – танцовщица и хореограф Дарья Полей – пока не делала никаких заявлений на эту тему.

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