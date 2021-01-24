ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алфёрова открыла правду о разводе с Абдуловым

14:52
  • воскресенье
  • 24 января 2021

Актриса до сих пор винит мужа

Ирина Алфёрова и Александр Абдулов когда-то были самой звёздной парой отечественного кино. Их фотографии печатали на обложках "Советского экрана".
Алферова показала архивное фото Александра Абдулова

13 лет назад Абдулова не стало: он ушёл в 54 года, причиной стало тяжёлое онкологическое заболевание. Но даже сейчас 69-летняя Ирина Алфёрова вспоминает о годах жизни с актёром.

Они были в браке с 1976 по 1993 год. Расставание пары стало тяжёлым ударом как для близких, так и для поклонников. Алфёрова признаётся: у них были сложные отношения. Ходили слухи о том, что звезда советского экрана изменял жене и не уделял внимания семье. В один прекрасный день Абдулов ушёл из дома и больше не вернулся.

"Саша виноват в нашем расставании, он ушёл, закрыл дверь и все. Он умер и мы даже не поговорили. Мы играли вместе, он всё время был не доволен. С Сашей вообще ничего невозможно", - вспоминала те далёкие годы Алфёрова в эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1".

После расставания с Абдуловым Алфёрова вышла замуж за актёра Сергея Мартынова, а её супруг связал себя узами брака с юристом Юлией Мешиной. В 2007 году у пары родилась дочь Женя, но Абдулов не дожил даже до её первого дня рождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ирина Алферова и Александр Абдулов
Ирина Алферова и Александр Абдулов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.