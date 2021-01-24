Алфёрова открыла правду о разводе с Абдуловым

Актриса до сих пор винит мужа

Ирина Алфёрова и Александр Абдулов когда-то были самой звёздной парой отечественного кино. Их фотографии печатали на обложках "Советского экрана".

13 лет назад Абдулова не стало: он ушёл в 54 года, причиной стало тяжёлое онкологическое заболевание. Но даже сейчас 69-летняя Ирина Алфёрова вспоминает о годах жизни с актёром.

Они были в браке с 1976 по 1993 год. Расставание пары стало тяжёлым ударом как для близких, так и для поклонников. Алфёрова признаётся: у них были сложные отношения. Ходили слухи о том, что звезда советского экрана изменял жене и не уделял внимания семье. В один прекрасный день Абдулов ушёл из дома и больше не вернулся.

"Саша виноват в нашем расставании, он ушёл, закрыл дверь и все. Он умер и мы даже не поговорили. Мы играли вместе, он всё время был не доволен. С Сашей вообще ничего невозможно", - вспоминала те далёкие годы Алфёрова в эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1".

После расставания с Абдуловым Алфёрова вышла замуж за актёра Сергея Мартынова, а её супруг связал себя узами брака с юристом Юлией Мешиной. В 2007 году у пары родилась дочь Женя, но Абдулов не дожил даже до её первого дня рождения.

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