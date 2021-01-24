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Федосеева-Шукшина хочет снова сойтись с Алибасовым

16:46
  • воскресенье
  • 24 января 2021

В декабре 2020 года актриса и продюсер оформили развод

Отношения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной становятся похожими на плохой спектакль. Их брак просуществовал менее двух лет, за это время семью сотрясали различные скандалы. Самой яркой стала история с отравлением бессменного руководителя группы "На-На" жидкостью для прочистки труб.
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись

В конце декабря 2020 года недолгая семейная жизнь актрисы и продюсера вроде бы закончилась разводом, но после Нового года экс-супруга Алибасова преподнесла своим близким сюрприз. 82-летняя актриса позвонила адвокату Юлии Вербицкой и заявила, что хочет отменить развод.

Похоже, что вся эта история со свадьбой и разводом была лишь ширмой для неких операций с недвижимостью Федосеевой-Шукшиной. Она то дарила Алибасову жилплощадь, то заявляла, что не делала этого и просила вернуть квадратные метры. В итоге Лидия Николаевна с помощью своего юриста Юлии Вербицкой сумела выиграть суд по поводу однокомнатной квартиры в Новой Москве, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Сам Бари Алибасов сейчас находится в больнице. Что с ним произошло – доподлинно не совсем ясно. В СМИ пишут, что 73-летний продюсер перепил и загремел в отделении наркологии.

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